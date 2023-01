Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 18.000 Euro Schaden

Donaueschingen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei Autos in Höhe von rund 18.000 Euro ist es am Sonntagabend zwischen der Autobahnanschlussstelle zur A 864 und der Anschlussstelle Donaueschingen-Nord auf der Bundesstraße 27 gekommen. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau mit einem Hyundai i30 von Bad Dürrheim auf der zweispurigen B 27 in Richtung Donaueschingen. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle wechselte die Frau von der rechten auf die linke Fahrspur, um einem anderen Verkehrsteilnehmer mit einem Mercedes das Einfädeln von der Autobahnabfahrt auf die B 27 zu ermöglichen. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zu einer Kollision zwischen dem Hyundai und einem VW Golf, dessen 32-jähriger Fahrer auf der linken Fahrspur der B 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell