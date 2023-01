Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Rottweiler Straße - Polizei sucht Zeugen

Villingendorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend auf der Rottweiler Straße ereignet hat. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer war gegen 22 Uhr auf der Rottweiler Straße von Rottweil kommend in Richtung Herrenzimmern unterwegs. Dabei streifte ein entgegenkommender unbekannter Autofahrer während eines Überholvorgangs den Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite des Renaults. Eine frontale Kollision konnte der 44-Jährige durch Ausweichen in den Grünstreifen vermeiden. An der Unfallstelle stellte die Polizei silberne Fahrzeugteile fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

