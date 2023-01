Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der K5558 an der Einmündung zur Straße "Am Staatsbahnhof"

Deißlingen, K5558 (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagabend, gegen 19 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 5558 auf die Straße "Am Staatsbahnhof" passiert ist. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer war auf der K5558 von Schwenningen in Richtung Deißlingen unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Staatsbahnhof" bremste der Mann und bog anschließend nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter dem BMW fahrenden 24-Jährigen mit einem Mercedes, der das vorausfahrende Auto gerade überholte. Der Mercedes rutschte durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld, der BMW drehte sich und kam im Einmündungsbereich zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Um den nicht mehr fahrbereiten Daimler kümmerte sich ein Abschleppdienst.

