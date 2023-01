Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen bei Unfall auf der Bruderhofstraße

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Bruderhofstraße am Samstagvormittag verletzt worden. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem VW Lupo von einer Grundstückseinfahrt auf die Bruderhofstraße. Dabei stieß er mit einem auf der Bruderhofstraße von links kommenden Mercedes der E-Klasse einer 31 Jahre jungen Frau zusammen. Sowohl die 31-Jährige, als auch ein im Mercedes mitfahrendes 2-jähriges Kind erlitten durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um Mutter und Kind. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Blechschadens am VW dürfte im Bereich von rund 3.000 Euro liegen, der Schaden am Mercedes bei rund 4.000 Euro.

