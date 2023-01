Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen, Lkr. Konstanz) Kellerbrand

Espasingen (ots)

Am Freitagabend ist es in der Seestraße zu einem Kellerbrand gekommen. Gegen 19 Uhr alarmierten Bewohner die Feuerwehr nachdem sie Rauch im Treppenhaus feststellten. Noch vor Eintreffen der Wehren aus Espasingen und Wahlwies, die mit vier Fahrzeugen und 25 Mann ausgerückt waren, begab sich ein 40-jähriger Mitbewohner in den Keller und fand dort einen brennenden Akku vor. Der Mann konnte das Feuer selbstständig und unbeschadet mit einem Feuerlöscher löschen. In dem stark verrußten Keller entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

