Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Garage gerät in Brand

Orsingen-NEnzingen (ots)

In der Silvester-Nacht ist eine Garage in der Straße "Neue Halde" in Brand geraten. Vermutlich aufgrund Funkenflugs oder eines "verirrten" Feuerwerkskörpers entzündete sich im hinteren Bereich der Garage gelagerter Müll. Nachdem der Brand erst in Folge starker Rauchentwicklung bemerkt wurde, versuchten mehrere Personen noch das Feuer selbstständig zu löschen und ein in der Garage geparktes Auto herauszuholen. Dabei erlitten vier Männer Verletzungen durch Rauchgas und mussten ins Krankenhaus. Die mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann ausgerückte Wehr löschte den Garagenbrand, bei dem eine Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell