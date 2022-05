Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich

Schweich (ots)

Am Samstag den 27.05.2022 kam es in der Zeit von 18.00h bis 18.45 zu einer Verkehrsunfallflucht in der Oberstiftstraße in Schweich. Ein silberner Renault Clio parkte hierbei in einer Parkbucht am rechten Straßenrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Es entsnd ein Schaden von etwa 500 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06502-91570.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell