POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der alten Rheinbrücke - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Am Freitagabend ist es auf der "Alten Rheinbrücke" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 27-jähriger fuhr mit einem VW Polo auf dem Rheinsteig in Richtung "Alte Rheinbrücke". Vor der Rheinbrücke ordnete sich der Polo-Fahrer auf der mittleren der drei Linksabbieger-Spuren ein. Während des Abbiegens kam es zur Kollision mit einem links neben dem VW abbiegenden unbekannten Fahrzeug, das beim Wechsel des Fahrstreifens in die Seite des Polos fuhr. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch in Richtung Mainaustraße fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

