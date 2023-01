POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Zimmerbrand

Konstanz (ots) - Die Polizei Konstanz sucht einen unbekannten Fahrzeuglenker, der am Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr in der Reutestraße 19 in Konstanz-Fürstenberg vermutlich beim Rangieren gegen das Tor fuhr. Durch den Anprall kam es auch zu einem Sachschaden an einem in der Garage geparkten Auto. Der Gesamtschaden beträgt ca. 7000.- EUR. Zur Klärung der ...

mehr