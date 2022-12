Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Kriminalpolizei ermittelt nach Raubüberfall - Zeugen gesucht

Vöhringen (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen Mitarbeiter des Autohofs überfallen und mehrere Hundert Euro geraubt. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und benötigt nun Hinweise auf den Täter, der eine schwarze Sturmhaube und eine auffällige gelbe Langarm-Warnweste trug. Der Überfall passierte bereits am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr. Der Unbekannte, der eine untersetzte Figur hatte und mit einer dunklen Hose mit Camouflage-Optik und schwarzen Stiefeln bekleidet war, bugsierte zunächst eine Reinigungskraft unter Vorhalt einer Pistole an die Kasse und forderte auf Deutsch mit ausländischen Akzent den dortigen dann Mitarbeiter auf, Geld zu übergeben. Mit Schein- und Münzgeld in einem blauen Stoffbeutel machte sich der Täter, dessen Alter nicht näher eingegrenzt werden kann, sofort davon. Die 39 Jahre alte Reinigungskraft und auch der 24-jährige Tankstellenbeschäftigte blieben unverletzt. Hinweise zu dem Überfall nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

