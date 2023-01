Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dettingen, Lkr. Konstanz) Traktor kollidiert mit Auto

Dettingen (ots)

Am Samstagvormittag ist es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Kaltbrunn zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Traktor auf dem Gemeindeverbindungsweg von Dettingen in Richtung Kaltbrunn. Auf Höhe des Mühlhalder Hofes kam dem Traktor eine 52-jährige Peugeot-Fahrerin entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn versuchte der 16-Jährige mit seinem Gefährt nach rechts in die Einmündung auszuweichen, wobei der Traktor nach links ins Rutschen geriet und frontal in den entgegenkommenden Peugeot prallte. Die 52-jährige Frau erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Wagen.

