Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dachstuhlbrand

Ense-Höingen (ots)

Am Mittwoch, um 21:26 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in die Straße Hoppegarten gerufen. Hier stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem Gebäude entstand Sachschaden von geschätzt 50.000,- EUR. Die Brandursache ist wahrscheinlich ein Blitzeinschlag in das Gebäude. Kurz zuvor war eine Gewitterfront über den Ort gezogen. Es wurde niemand verletzt. (lü)

