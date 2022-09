POL-HB: Nr.: 0555 --Kontrollgruppe ahndet Verstöße

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hemelinger Bahnhofstraße Zeit: 30.08.2022, 07:30 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Moschee in Hemelingen ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 07:30 Uhr bemerkten Gemeindemitglieder, dass ein Fenster in der Moschee in der Hemelinger Bahnhofstraße aufgebrochen war und alarmierten die Polizei. Die ...

