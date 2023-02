Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 18.02.2023

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden in Düste

Am 17.02.2023, gegen 19:08 Uhr, befährt ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Richtung Rechtern kommend eine Gemeindestraße in Düste. An der Kreuzung zur Kreisstraße 51, an der er die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer zu achten hat, übersieht er ein landwirtschaftliches Gespann (Trecker mit Güllefass), das auf der Kreisstraße in Richtung Dreeke unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der 18-Jährige Pkw-Fahrer aus Leer leicht verletzt wird. Der Trecker samt Güllefass wird auf einen Hof neben die Straße geschleudert. Dort stößt er gegen zwei geparkte Fahrzeuge, die wiederum gegen einen dritten Pkw sowie gegen ein Wohnhaus gedrückt werden. Der 46-jährige Treckerfahrer aus Barnstorf gibt vor Ort an, keine Verletzungen erlitten zu haben. An den Fahrzeugen sowie am Wohnhaus entsteht ein hoher, insgesamt vermutlich im niedrigen sechsstelligen Bereich liegender Sachschaden. Noch am Abend erscheint ein Sachverständiger vor Ort, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen.

Pressemeldung PK Syke vom 18.02.2023

Diebstahl aus Transporter von Werkzeugen in Dimhausen

Vom Donnerstag, den 16.02.2023, 14:00 Uhr bis Freitag, 17.02.2023, 08:00 Uhr, überwindet der unbekannte Täter das Schloss der Hecktür des geparkten Handwerkerfahrzeuges und entwendet daraus diverse hochwertige Werkzeuge. Der Stehlgutschaden beträgt ca. 8.000,00 Euro.

Verkehrsunfall in Syke, Halbetzer Straße

Ein 53-jährige Bassumer befährt am Freitag, den 17.02.2023, gegen 09.27 Uhr, mit seinem PKW Volvo die Halbetzer Straße aus Richtung Heiligenfelde in Richtung Henstedt. Ein 32-jährige Bruchhausen-Vilsener fährt mit seinem VW zuerst hinter dem 52-jährigen und überholt diesen schließlich zwischen einer Rechts- und einer Linkskurve. Im Rahmen des Überholvorgangs kommt es zu einer Kollision zwischen beiden PKW. Bei dem Verkehrsunfall wird niemand verletzt. Es kommt zu einem Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 12.000,00 Euro.

Verkehrsunfall PKW allein beteiligt in Bruchhausen-Vilsen

Ein 77-jähriger Hamburger befährt am Freitag, den 17.02.2023, gegen 15:54 Uhr, mit seinem PKW Audi die K 140, Bruchmühlen, aus Richtung Bruchhausen-Vilsen in Richtung Asendorf und kommt in Höhe des Grundstückes Nummer 10 aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überquert der PKW einen Graben und kommt vor einem Zaun zum Stehen. Es wird niemand verletzt. Der Zaun und ein im Graben befindliches Abwasserrohr werden durch den Zusammenstoß beschädigt. Bei dem Unfall kommt es zu einem Gesamtschaden von ca. 5.000,00 Euro.

Pressemeldung PK Sulingen vom 18.02.2023

Sulingen - Bergungsarbeiten nach Arbeitsunfall

Der am Freitagnachmittag umgekippte Kranwagen an einer Baustelle in der Danziger Straße ist im Laufe des Samstagvormittages geborgen worden. Der Kran wurde mithilfe von zwei Mobilkränen angehoben und aufgestellt. Hierzu wurden Abschnitte der Danziger Straße und Königsberger Straße vollständig gesperrt. Die Bergungsarbeiten endeten gegen Mittag. Zu weiteren Sach- und Personenschäden kam es nicht.

