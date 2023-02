Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Unfall durch medizinischen Notfall - Syke, Schüler angefahren ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Medizinscher Notfall

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf der Lohner Straße zunächst nach rechts von der Straße abgekommen. Durch Gegenlenken geriet er dann nach links in den Seitenraum. Unfallursache war vermutlich ein akuter medizinscher Notfall. Ersthelfer versorgten den Verunfallten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Sulingen - Pkw mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Zeit von 16:10 bis 16.25 Uhr einen blauen Opel-Corsa auf dem Parkplatz des E-Centers in Sulingen beschädigt. Am Pkw wurden, in den nur zehn Minuten, der Griff und die Fahrertür beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Syke-Barrien - Schüler angefahren

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Barrien wollte am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr von der Glockenstraße nach rechts auf die Barrier Straße / B6 einbiegen. Sie übersah dabei einen 13-jährigen Schüler, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Sporthalle fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge nicht verletzt; der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Bassum - Auffahrunfall

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus St. Hülfe ist am Mittwoch gegen 7:00 Uhr mit seinem Pkw Opel Corsa in der Syker Straße auf einen LKW mit Auflieger aufgefahren. Der Lkw war kurz zuvor von einem Grundstück eingebogen. Verletzt wurde niemand, aber der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

