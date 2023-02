POL-DH: --- Bassum, Verkehrsunfallflucht durch Falschfahrer - Varrel, Unfall mit drei Verletzten - Zigarettenautomaten in Stuhr und Bassum gesprengt

Polizeiinspektion Diepholz

Varrel-Dörrieloh - Verkehrsunfall (Foto)

Am Montag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 347 in Richtung Ströhen. Als er nach links abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 60jährige Pkw-Fahrer bremste ebenfalls ab und kam hinter dem 32-jährigen zum Stehen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte die 26-jährige Pkw-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf die anderen Pkw auf. Der 60jährige sowie seine 29-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ebenso wurde die 26-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18000 Euro geschätzt.

Diepholz - Pedelec Diebstahl

Ein Unbekannter hat im Laufe des letzten Wochenendes in Diepholz, Lohneufer, ein hochwertiges Pedelec entwendet. Das Bike der Marke Herkules, E-Imperial, stand mit einem Schloss gesichert vor der Garage auf einem Grundstück. Der Schaden wird auf rund 3400 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum und Stuhr - Zigarettenautomaten gesprengt

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Bassum Bramstedt versucht zu sprengen. Durch einen Knallkörper wurde der Automat zwar massiv beschädigt, hielt aber stand. Der oder die Unbekannten konnten kein Bargeld oder Zigaretten entwenden und flüchteten ohne Beute. Ein paar Stunden später in der Nacht zu Dienstag gegen 02.30 Uhr sprengten ebenfalls Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Stuhr-Moordeich, Pablo-Picasso-Straße. Durch die Sprengung wurde ein, in unmittelbarer Nähe stehender Pkw, durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die Täter konnten mit ihrer Beute, Zigaretten und Bargeld, zu Fuß flüchten. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb in der Nacht erfolglos. Hinweise nehmen die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, und die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Einbruch in Lagerhalle

Aus einer Lagerhalle in Stuhr, Gottlieb-Daimler-Straße, haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes einen Kompressor und zwei Kabeltrommeln entwendet. Die Täter drangen gewaltsam in die Lagerhalle ein und durchsuchten/durchwühlten mehrere Räume. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Okel - Verkehrsunfallflucht

Ein bisher noch unbekannter Verursacher hat am Montag in der Zeit von 08:00 bis 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Golfclubs einen schwarzen Audi beschädigt und hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Beim Ein- oder Ausparken wurde der Tür an der Beifahrerseite deutlich eingedrückt; der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke Tel. 04242 / 9690 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 06.30 Uhr wollte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Stuhr von der B6 nach links in Richtung Uenzen abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin aus Asendorf und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 58-jährige Frau leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 17000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Im Graben gelandet

In einem Entwässerungsgraben in Bruchmühlen endete am Montagmittag die Fahrt für eine 80-jährige Pkw-Fahrerin. Sie befuhr die Kreisstraße von Asendorf nach Bruchhausen-Vilsen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Seitenstreifen kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen und rutschte dann mit ihrem Smart in den Graben. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, so dass sie in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Ein kleiner Hund, der sich im Auto befand, wurde durch die Polizeibeamten in der Polizeistation so lange versorgt, bis eine Freundin der alten Dame ihn abends dort wohlbehalten abholte.

Bassum - Verkehrsunfallflucht durch Falschfahrer

Nur durch das gute Reaktionsvermögen einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin aus Stuhr und eines 57-jährigen Pkw-Fahrers aus Bassum konnte am Montagabend um kurz nach 21.00 Uhr ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Beide befuhren hintereinander die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Fahrenhorst. Plötzlich kam ihnen auf Höhe Stühren ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen und geistesgegenwärtig lenkten beide auf die andere Fahrbahn. Trotzdem kam es noch zu einer Berührung mit dem Falschfahrer. Durch den Aufprall wurden die Pkw der Stuhrerin und des Falschfahrers beschädigt. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Zeugen, denen am Montagabend ein dunkler, beschädigter Pkw aufgefallen ist, werden gebeten, die Polizei Syke Tel. 04242 / 9690 zu informieren.

