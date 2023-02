Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Verkehrsunfallflucht - Syke, Metall Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden von rund 2000 Euro hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug an einem Daimler 180A hinterlassen. Der Daimler stand auf dem Seitenstreifen der Straße Wollgrasweg in Diepholz. Am Samstag in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr muss der Schaden entstanden sein. Der unbekannte Fahrzeugführer hat keine Nachricht hinterlassen und sich unerlaubt entfernt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke-Barrien - Metall Diebstahl

Von einem umzäunten Firmengelände an der Sudweyher Straße wurde in der Zeit von Mittwochabend bis Sonntagmittag Kupfer und Messing im Wert von ca. 1500 Euro gestohlen. Das in Boxen auf dem Betriebsgelände gelagerte Metall wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell