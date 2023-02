POL-DH: --- Landkreis - Kontrolle Shisha-Bars und Wettbüro

Diepholz (ots) - Diepholz - Brände Nahezu gleichzeitig brannte es gestern Nachmittag gegen 16.10 Uhr in drei Häusern in Diepholz, Mölderstraße und Moorstraße. Zunächst war der Feuerwehr ein Brand in der Mölderstraße gemeldet worden. Aus dem Dach qualmte es, als die Feuerwehr eintraf. Die Überprüfung ergab, ein Haufen Unrat war im Dachgeschoss in Brand ...

