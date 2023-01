Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am heutigen Dienstag kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem silbernen BMW gegen 10:30 Uhr die "Bentheimer Straße" in Richtung Innenstadt. Etwa in Höhe einer Arztpraxis kollidierte der BMW mit dem Seitenspiegel eines dort auf dem Seitenstreifen abgestellten, schwarzen Audi A6. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Insbesondere wird ein älteres Ehepaar gesucht, welches den Vorfall beobachtet haben könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell