Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Verkehrsunfall mit Folgen - Weyhe, Auffahrunfall mit einer Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße Einmündung Erichshofer Straße wurde gestern gegen 07.15 Uhr eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer erkannte einen Rückstau auf der Bremer Straße (B 6) in Fahrtrichtung Bremen zu spät und fuhr auf den Pkw einer 50-jährigen Fahrerin auf. Diese wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Syke-Barrien - Stau nach Verkehrsunfall

Ein Stau bildete sich am Mittwochnachmittag um kurz nach 15:30 Uhr durch einen Verkehrsunfall auf der B 6 in Barrien. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der B 6 nach Links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dies übersah ein nachfolgender 60-jähriger Pkw-Fahrer und fuhr mit seinem Volvo auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde der 50-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 25000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit Folgen

Ein 18-Jähriger vergaß am Mittwochnachmittag beim Abstellen seines Pkw in der Lindhofstraße die Handbremse zu betätigen, sodass sein Pkw gegen einen Peugeot rollte. Den aufnehmenden Polizeibeamten fielen Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann aus Dünsen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht der Drogenbeeinflussung. Der Fahranfänger musste eine Blutprobe abgeben. Bei der anschließenden Durchsuchung seines PKW konnte die Polizei weitere Betäubungsmittel sicherstellen. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell