Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom Samstag den 11.02.2023.

Diepholz (ots)

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barnstorf

In Barnstorf ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Aus ungeklärter Ursache gerät ein Bettgestell in einem Zimmer einer Wohnung in Brand. Alle Personen können aus dem Gebäude evakuiert werden. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr sind vor Ort. Der Brand kann durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Falsche Polizeibeamte in Twistringen

In Twistringen ist es am Donnerstagabend zu einem Betrugsdelikt mit falschen Polizeibeamten gekommen. Eine lebensältere Dame wurde von einem falschen Polizeibeamten angerufen, der sich als Polizist aus Twistringen ausgegeben hat. Ihr wurde von Einbruchstaten berichtet, weshalb er nun ihre Wertgegenstände sichern müsse. Im guten Glauben hat die Dame daraufhin Schmuck im Wert von 500 Euro und ihre Bankkarte an einem zuvor abgesprochenen Ort deponiert. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 21:15 Uhr wurden die Gegenstände unbeobachtet abgeholt. Kurze Zeit später ist es in einer Twistringer Bank zu einer Verwertungstat gekommen, bei der 1.000 Euro vom Konto der älteren Dame abgehoben wurden. Sollten Sie am Donnerstag in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr im Bereich des Westerkamps in Twistringen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Twistringen unter 04243 970570.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Weyhe-Leeste

Am 10.02.2023, um 14:39 Uhr, ist es auf der Kirchweyher Straße in Weyhe-Leeste zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 19-Jähriger aus Weyhe ist mit einem Seat Ibiza aufgrund der tief stehenden Sonne in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Ford Ranger eines 54-jährigen Weyhers kollidiert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kirchweyher Straße war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

