POL-DH: --- Bassum-Nordwohlde - Vollsperrung B 51 nach Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barnstorf In Barnstorf ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Aus ungeklärter Ursache gerät ein Bettgestell in einem Zimmer einer Wohnung in Brand. Alle Personen können aus dem Gebäude evakuiert werden. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr sind vor Ort. Der ...

