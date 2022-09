Polizei Braunschweig

POL-BS: #polizei110 - Zweiter bundesweiter Twitter-Marathon

Braunschweig (ots)

Die Social-Media-Teams der Inspektionen der Polizeidirektion Braunschweig nehmen am kommenden Samstag erneut am bundesweiten Twitter-Marathon der Polizei teil. Unter dem Hashtag #polizei110 geben viele Polizeibehörden Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Schauen Sie uns am Tag des polizeilichen Notrufs für rund 12 Stunden bei aktuellen Einsätzen digital über die Schulter.

Die Twitter-Kanäle der Polizei Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und Wolfsburg erreichen Sie über: https://twitter.com/Polizei_BS https://twitter.com/Polizei_GF https://twitter.com/Polizei_GS https://twitter.com/Polizei_SZ https://twitter.com/Polizei_WOB

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell