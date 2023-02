Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Mann verletzt sich lebensgefährlich - Weyhe, Diebstahl zweier Pedelecs - Twistringen, Mann flüchtet vor Festnahme ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

Am Dienstag zwischen 10.55 und 11.05 Uhr ist ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus in Kirchweyhe, Alte Hauptstraße eingebrochen. Der Unbekannte öffnete gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchte die Wohnung. Ohne Diebesgut flüchtete der Täter unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Pedelec Diebstahl

Mehrere Täter fuhren am Dienstag gegen 07.30 Uhr mit einem Pkw auf ein Firmengelände in Dreye, Zeppelinstraße. Aus einem Unterstand entwendeten zwei Täter jeweils ein gesichertes Pedelec und entfernten sich damit. Bei einem dritten Pedelec blieb es bei einem Versuch. Auch der Pkw verließ anschließend wieder den Tatort. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Diepholz - Mann lebensgefährlich verletzt

Über Notruf meldete am Dienstag gegen 23.30 Uhr eine Anwohnerin in Diepholz, Lohneufer, einen Mann, der an die Terrassentür klopft und versucht gewaltsam ins Haus zu kommen. Als die erste Polizeistreife eintraf, saß ein 41-jährige Mann auf einem Stuhl auf der Terrasse. Er griff urplötzlich nach einer auf dem Tisch liegenden Schere und stach sich damit in den Oberkörper. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte die Polizei weitere Selbstverletzungen verhindern. Der hinzugerufene Notarzt versorgte zunächst den Schwerverletzten, bevor er dann ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Für den 41-jährigen Mann besteht Lebensgefahr. Bereits im Tagesverlauf war der 41-Jährige durch Erschleichen von Leistungen (Fahren ohne Fahrkarte) und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte aufgefallen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen war er wieder entlassen worden.

Twistringen - Mann flüchtet

Ein 39-jähriger Syrer sollte in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.30 Uhr in seiner Wohnung in Twistringen, Lindenstraße, zur Beendigung der Aufenthaltsberechtigung festgenommen werden. Als die Polizei ihn antraf, drohte er sich mit einem Messer umzubringen und flüchtete durch ein Fenster. Er flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit, wodurch sich die Spur verlor. Zur Unterstützung bei der Suche nach dem 39-Jährigen wurde ein Diensthundeführer der Polizei und die Drohnenstaffel der Feuerwehr eingesetzt. Nach mehreren Stunden wurde die Suche erfolglos eingestellt. Über weitere Suchmaßnahmen soll im Laufe des heutigen Mittwochs entschieden werden.

