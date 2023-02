Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Polizeieinsatz an einer Schule ---

Diepholz (ots)

Gegen Mittag wurde die Polizei über Notruf zu einem Einsatz an der Realschule in Syke gerufen. Ein ehemaliger Schüler sollte, laut Telefonat, mit einem Messer durch die Schule laufen soll.

Der 13-jährige ehemalige Schüler war in einer Pause in Streit mit zwei Schülerinnen geraten. Als der ehemalige Schüler dann an einem Unterricht im Klassenraum teilnehmen wollte, erlaubte es die Lehrerin nicht. Als die Lehrerin kurz den Raum verließ, geriet der ehemalige Schüler mit anderen Schülern in Streit und drohte mit einem Messer ("ich stech euch alle ab"). Zu Beginn der nächsten Stunde erhielt die Lehrerin Kenntnis von dem Vorfall und als der Ehemalige an der Tür klopfte, verschloss sie die Tür und rief die Polizei.

Der ehemalige Schüler wurde im Schulgebäude von mehreren Lehrern angetroffen und an die Polizei übergeben. Der 13-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle in Syke verbracht.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der ehemalige Schüler die Schule nicht mit dem Vorsatz einer Gewalttat aufgesucht hat. Er habe lediglich Freunde an der Schule besuchen wollen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell