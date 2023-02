POL-DH: --- Barnstorf - Klimaaktivisten blockieren B 51

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Barnstorf - Klimaaktivisten blockieren B 51

Am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr haben acht Klimaaktivisten der "Letzte Generation" in Barnstorf die B 51 in Höhe der Huntebrücke blockiert. Sie hatten sich zunächst auf die Fahrbahn gesetzt, wobei sich dann Drei von ihnen mit einer Hand auf der Fahrbahn festgeklebten.

Die Polizei deklarierte die Aktion als Versammlung und forderte die Aktivisten auf, die Fahrbahn zu verlassen. Dieser Aufforderung wurde nicht nachgekommen, so dass die Polizei die Fahrbahn räumen musste. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass die Blockade geöffnet würde, wenn ein Rettungswagen passieren müsste. Die Aktivisten ließen sich widerstandslos von der Fahrbahn lösen und abtransportieren. Die Polizei stellte die Personalien der Aktivisten für entsprechende Ermittlungsverfahren fest und erteilte ihnen einen Platzverweis.

Der Verkehr wurde während der Blockade teilweise örtlich umgeleitet. Es entstand ein längerer Stau in beide Richtungen. Nach einer Stunde war die Fahrbahn geräumt und der Verkehr wieder freigegeben.

Wehrbleck - Einbruch in Scheune

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter gewaltsam das Vorhängeschloss zu einer Scheune auf und versuchten vergeblich einen Aufsitzmäher zu entwenden. Hierbei wurde bekannt, dass es bereits eine Woche zuvor zu einem Diebstahl auf dem Grundstück kam, wobei Werkzeug entwendet wurde.

Borstel - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag wurde zwischen 05.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des örtlichen Verbrauchermarktes in der Sulinger Straße ein grüner Golf an der Fahrerseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

