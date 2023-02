Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Polizei sucht Eigentümer von Kleidungsstücken - Sulingen, Hund nach Unfall flüchtig ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Wer kennt diese Kleidungsstücke? (Foto)

Im Zeitraum vom 07.Januar 2023 bis 11.Februar 2023 wurden im Bereich Lembruch, auf mehreren Campingplätzen Wohnwagen und Zelte aufgebrochen. Der oder die Täter haben hauptsächlich Gasflaschen entwendet. An einem Tatort hat der Täter nicht einen Diebstahl begangen, sondern auch mehrere Kleidungstücke und einen Werkzeugkoffer zurückgelassen (siehe Foto). Die Polizei fragt, wer kennt die auf dem Foto abgebildeten Kleidungsstücke oder den Werkzeugkoffer? Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Nachdem ein Zeuge der Polizei am Donnerstag gegen 21.20 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw mitgeteilt hatte, fuhr eine Polizeistreife zum Haus des Fahrzeughalters. Hier traf sie einen 29-jährigen Mann an, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung der Atemluft ergab 2,4 Promille. Da der Mann im Verdacht stand, unter Alkoholeinfluss einen Pkw bewegt zu haben, musste er eine Blutprobe abgeben. Dem Zeugen war das Fahrzeug des 29-Jährigen gegen 21.15 Uhr in Barnstorf durch Schlangenlinienfahren aufgefallen. Auf der weiteren Fahrt geriet der Pkw Volvo mehrfach auf den Grünstreifen und zweimal musste der Gegenverkehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die selbst ausweichen mussten bzw. Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Siedenburg - Hund nach Verkehrsunfall flüchtig

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin die Mühlenstraße in Siedenburg in Richtung Borstel. In Höhe der Hinterstraße kam ein Hund aus der Hinterstraße gelaufen und kollidierte dort mit Pkw der 46-Jährigen. Der Hund flüchtete danach von der Unfallstelle zurück in Richtung Hinterstraße. Am Pkw entsteht ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Ob der Hund bei dem Unfall verletzt wurde, ist unklar. Die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0 bittet um Mithilfe zur Ermittlung des Hundehalters. Bei dem Hund soll es sich um einen ca. 30 cm großen Hund (Rasse unbekannt) mit dunkelbraunem Fell und einer dunklen, vermutlich schwarzen, Schnauze/Kopf handeln.

Sulingen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Donnerstag gegen 07:45 Uhr wollte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin in Sulingen, Schmelingstraße, von einem Grundstück herausfahren. Beim Herausfahren übersah sie ein auf einem Fahrrad fahrendes 10-jähriges Kind auf dem dortigen Gehweg. Beide kollidierten, das Kind stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad und am Pkw entsteht leichter Sachschaden von geschätzt 200 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 06.55 Uhr übersah ein 37-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung In der Flage / Hafter Weg den Pkw eines 41-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde der Pkw des 41-Jährigen gegen eine Baustellenabsicherung geschleudert, überfuhr ein Fahrrad und stieß letztendlich gegen einen geparkten Pkw. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der gesamte Schaden wird auf rund 13500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell