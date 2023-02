Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Brand in Friedhofskapelle-Polizei sucht Zeugen - Neuenkirchen (bei Bassum), Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Brand in Friedhofskapelle

Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 16.20 Uhr ein Feuer in der Friedhofskapelle im Philosophenweg. Die alarmierte Feuerwehr fand einen brennenden Mülleimer auf der Herrentoilette vor und konnte das Feuer schnell löschen. Größerer Schaden ist nicht entstanden. Der Zeuge hatte drei Personen (Jugendliche) kurz vor der Entdeckung des Feuers aus der Kapelle weglaufen sehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Diepholz - Brand im Garten

Gegen 23.45 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand einer Gartenlaube im Richtweg gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannte nicht nur die Gartenlaube, sondern auch der dahinterstehende Carport. Die Feuer brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Neben der Gartenlaube und Carport wurde auch die Aussenwand einer Fasssauna beschädigt. Auch drei Fenster des Wohnhauses wurden beschädigt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 80000 Euro beziffert.

Neuenkirchen bei Bassum - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Am Sonntag gegen 10.10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 61 aus Richtung Bassum kommend in Richtung Sulingen. Im Ortsgebiet von Neuenkirchen übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden 40-jährigen Pkw-Fahrer, der beabsichtigte nach links abzubiegen. Der 57-Jährige fuhr auf den anderen Pkw auf, wobei insgesamt 3 Insassen leicht verletzt wurden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

Stuhr-Varrel - Garagenbrand

Am Sonntag gegen 16 Uhr meldete eine Nachbarin einen Brand einer Garage in der Göthestraße. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Der Bewohner konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Garage ausgebrochen. Die Schadenshöhe wird auf 80000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell