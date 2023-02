Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 19.02.2023

Diepholz (ots)

Pressemitteilung vom 19.02.2023 PI Diepholz Diepholz- Alkoholisierter Pkw-Führer ohne Fahrerlaubnis flüchtet nach einem Verkehrsunfall Am 18.02.2023, gegen 16:45 Uhr, ist ein 26-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw beim Wenden gegen den geparkten Pkw eines 38-Jährigen aus Diepholz gefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß bei welchem Sachschaden entstand. Daraufhin flüchtete der Steinfelder. Da Zeugen den Vorfall meldeten, konnte der Flüchtige im Nachgang durch die Polizei angetroffen werden. Dabei stelle sich heraus, dass der Steinfelder nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,70 Promille festgestellt werden.

Pressemitteilung vom 19.02.2023 PK Weyhe Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am 18.02.2023, gegen 20:00 Uhr, wartete ein 56-jähriger Bremer mit seinem Hyundai auf der Carl-Zeiss-Straße im Kreuzungsbereich der Bremer Straße vor der dortigen Lichtsignalanlage, welche zu diesem Zeitpunkt Rotlicht zeigte. Ein 78-jähriger Stuhrer übersah sowohl das Rotlicht der Lichtsignalanlage als auch das Auto des Bremers und fuhr folglich auf das stehende Auto auf. Beide Personen verletzten sich durch den Unfall leicht. Der entstandene Schaden an den Autos wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

Pressemeldung PK Syke vom 19.02.2023

Diebstahl aus Zigarettenautomat in Neubruchhausen Ein unbekannter Täter bricht am Sonnabend, den 18.02.2023, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, einen Zigarettenautomaten in 27211 Bassum, Ortsteil Neubruchhausen, auf und entwendet eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Es kommt zu einem Gesamtschaden von ca. 2.000,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Syke - Zeugenaufruf - Der 25-jährige Syker, parkt am Freitag, den 17.02.2023, nachts, seinen PKW Volkswagen auf einem Parkplatz in Nähe des Bahnhofes Syke. Als er am nächsten Morgen gegen 07.35 Uhr wieder bei seinem PKW ist, stellt er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug dieses massiv beschädigt und auch zum Teil aus der Parkfläche verschoben hat. Dabei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Syke unter 04242/969-0.

Pressemitteilung vom 19.02.2023 PK Sulingen Schwaförden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Sudwalder mit seinem PKW die Mallinghäuser Straße in Richtung Schwaförden. Aufgrund starker Seitenwinde kommt der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem PKW entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 200.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell