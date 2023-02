Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Leicht verletzt, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern-Oberkirch sind nach einer Kollision zwischen einem 14-jährigen Fahrradfahrer und einem 46-jährigen Daimler-Fahrer am 30. Januar auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es an diesem Tag gegen 14 Uhr bei einem Kreisverkehr in der Hauptstraße zu dem Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten kann der Unfallhergang bislang nicht nachvollzogen werden. Eine unbekannte männliche Person soll dem jungen Radfahrer unmittelbar nach dem Unfall zur Hilfe geeilt sein. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern-Oberkirch zu melden.

