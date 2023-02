POL-OG: Durbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Durbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagmittag gegen 14 Uhr fuhr ein Traktor mit Anhänger auf der Kreisstraße 5324 von Ebersweier in Richtung Bohlsbach. Der Fahrer des Gespanns bog laut Zeugen ordnungsgemäß nach links in einen Feldweg ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer überholte noch einen Pkw und prallte vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit ungebremst gegen das Heck des Anhängers. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, an dem Anhänger ein Schaden von 1000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 16 Uhr gesperrt werden.

