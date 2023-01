LPI-SHL: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Unfallzeugen

Breitenbach (Schmalkalden) (ots) - Ein 17-Jähriger schmiss am Sonntag die Glasscheibe an einer Informationstafel in der Christeser Straße in Breitenbach bei Schmalkalden mit einer Bierflasche ein. Ein Schaden von etwa 200 Euro entstand und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

