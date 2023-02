Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Diebstahl von Pkw, Zeugen gesucht - Korrektur

Ringsheim (ots)

Unbekannte Täterschaft entwendete am vergangenen Montag, 30.01.2023, den bei einem Autohandel in Ringsheim, Alte Bundesstraße, abgestellten Pkw Renault Megane Scenic, Farbe Weiß. Am abgemeldeten Pkw waren keine Kennzeichen angebracht. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass am 30.01.2023, gegen 21:12 Uhr, ein vermutlich dunkler Renault Laguna rückwärts auf das Gelände des Autohauses fuhr. Gegen 21:18 fuhren zunächst der Laguna und danach der Megane vom Gelände. Am entwendeten Fahrzeug waren noch immer keine Kennzeichen angebracht, die Kennzeichen des Tatfahrzeuges waren nicht ablesbar. Die Fahrzeuge entfernten sich danach über die alte B 3 in Richtung Herbolzheim. Bemerkt wurde der Diebstahl erst am Morgen des 03.02.2023.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Rust, Telefon 07822/789330, in Verbindung zu setzen.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell