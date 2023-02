POL-OG: Offenburg - Zeugen zu Unfall gesucht

Kehl (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in einem Geschäft zu einem Diebstahl durch ein Kind. Dieses soll bereits in den Tagen davor in Begleitung im Geschäft gewesen und sich auffällig verhalten haben. Nach derzeitigem Sachstand nahm die 11-Jährige kurz nach 14:30 Uhr mehrere Gegenstände im Wert von einigen hundert Euro aus dem Warenregal, packte diese in eine Tasche und rannte dann sofort aus dem Laden. Zwei Mitarbeiterinnen verfolgten das ...

