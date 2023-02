Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mögliches Missverständnis

Lahr (ots)

Zu einem möglichen Missverständnis kam es am Dienstag gegen 23 Uhr in der Vogesenstraße. Zwei in einem Veranstaltungsgebäude befindliche 23 Jahre alte Männer stellten im Gebäude zumindest einen 22-Jährigen fest, der dieses zuvor durch eine nicht verschlossene Tür betreten haben will. Nach eigenen Angaben wollte er lediglich schauen, ob vergessen wurde die Tür abzuschließen. Die beiden 23-Jährigen vermuteten jedoch einen Einbruch und verfolgten den jüngeren Mann sowie dessen Begleiter. Es kam in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 22-Jährige so verletzt wurde, dass er zur Behandlung in eine nahe Klinik gebracht werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

/ag

