Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Dienstagabend in einem Anwesen in der Hornisgrindestraße sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 20:45 Uhr wurde einer Heranwachsenden seitens hinzugerufener Beamten des Polizeireviers Kehl ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie nur widerwillig nachkam. Als sie in der Nacht auf Mittwoch an die Örtlichkeit zurückkehrte und Steine gegen ein Fenster warf, wurde erneut eine Polizeistreife gerufen. Die uneinsichtige Störerin beleidigte die Beamten und versuchte sich durch Schlagen den Maßnahmen zu entziehen, so dass sie kurzerhand vorläufig festgenommen wurde. Der angedrohte Gewahrsam konnte abgewendet werden, indem ein Bekannter sie in Obhut nahm. Nun erwartet die junge Frau eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

