Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Aufgrund eines Einbruchdiebstahls im Stadtteil Oos haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nun die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von Sonntag 9:30 Uhr bis Dienstag 16 Uhr ist es bislang unbekannten Tätern gelungen, in das Innere eines Wohngebäudes in der Ortenaustraße einzudringen. Mittels Werkzeug brachen die Eindringlinge in das Kellerabteil eines Anwohners ein und entwendeten dort zwei Pedelec der Marke Cube in den Farben "grau und orange", sowie "grün und orange" im Wert von mehreren Tausend Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

/le

