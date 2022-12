POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Kind unter Reifen von Schulbus geraten

Daun (ots) - Am 20.12.2022 gegen 12:00 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße in Daun gerufen. In dem Mehrfamilienhaus waren 18 Wohneinheiten mit insgesamt 25 Bewohner vorhanden. Durch die eintreffenden Rettungskräfte wurden Evakuierungsmaßnahmen und Löscharbeiten durchgeführt. Der Brandherd konnte in der Wohnung einer 63-jährigen Frau ...

