Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Daun (ots)

Am 20.12.2022 gegen 12:00 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße in Daun gerufen.

In dem Mehrfamilienhaus waren 18 Wohneinheiten mit insgesamt 25 Bewohner vorhanden.

Durch die eintreffenden Rettungskräfte wurden Evakuierungsmaßnahmen und Löscharbeiten durchgeführt.

Der Brandherd konnte in der Wohnung einer 63-jährigen Frau festgestellt werden, welche sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht in der Wohnung befand.

Aufgrund der frühzeitigen Meldung der Rauchentwicklung und der umgehenden und professionellen Arbeit der Rettungskräfte kam es zu keinerlei Personenschaden.

Die Höhe des Sachschadens in der Wohnung konnte noch nicht festgestellt werden.

Durch die spezialisierten Kriminalbeamt*innen der Polizeiinspektion Daun wird der Tatort noch betreten, so dass zunächst keine weiteren Informationen gegeben werden können.

