POL-MR: Polizei codiert Fahrräder - Termine in Biedenkopf und Gladenbach

Die ersten Termine in Marburg, Biedenkopf und Stadtallendorf waren ganz schnell vergeben. Jetzt stehen die nächsten Fahrradcodierungen im Hinterland des Landkreises Marburg Biedenkopf bevor.

"Nutzen Sie die Möglichkeiten und melden Sie sich an."

Donnerstag, 12. Mai 2022 zwischen 09:00 - 16:00 Uhr

auf dem Hof der Polizeistation Biedenkopf; Hospitalstraße 57, 35216 Biedenkopf

oder

Freitag, 13.Mai 2022, zwischen 09:00 - 16:00 Uhr

auf dem Hof unterhalb des Polizeipostens Gladenbach (ehemaligen Post Gelände) Marktplatz 5, 35075 Gladenbach

Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung werktags unter der Rufnummer unter 06461/9295-0 ist unabdingbar erforderlich.

"So ein codiertes Rad ist für den potentiellen Dieb einfach uninteressant. Kommt er in eine Polizeikontrolle, lässt die spezielle Codierung Rückschlüsse auf den eigentlichen Eigentümer des Rades zu und der Dieb muss erklären, wie er in den Besitz des Rades kommt! Also lässt ein Dieb das Rad eher stehen. Die Codierung erhöht somit die Sicherheit!"

Nicht nur ein wirklich gutes Schloss und eine Codierung helfen, sondern auch der gute alte Fahrradpass, denn wenn alle Sicherungsvorkehrungen und -maßnahmen nichts helfen, dann hat man durch diesen Pass, den es selbstverständlich mittlerweile auch digital und weiterhin kostenlos als APP gibt, zumindest alle für eine Fahndung notwendigen Daten und Fakten.

Weitere Informationen zur Wertsachenkennzeichnung nach dem hesseneinheitlichen Codierverfahren F.E.I.N. stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Hier noch einige wichtige Tipps und Hinweise!

- Carbonräder können nicht, Job- und Leasingräder nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden! - Für die Codierung selbst, sind die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig. - Die befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnlichen Gegenstände wenn möglich abmontieren. - Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen.

