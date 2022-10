Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L 141 Höhe Gasthaus "Zur Breit"

Wittlich (ots)

Am 17.10.2022 um 16:19 Uhr ereignete sich auf der L 141 in Höhe des Gasthauses "Zur Breit" ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Beide PKW-Fahrer fuhren hintereinander auf der L 141 aus Richtung Salmtal in Richtung Wittlich. In Höhe des Gasthauses "Zur Breit" muss der vordere PKW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkt die hintere PKW-Fahrerin zu spät und fährt auf den PKW des vorderen Fahrers auf. Beide PKW-Fahrer werden durch den Zusammenstoß verletzt. An beiden PKW entstehen Sachschäden, diese wurden durch zwei Abschleppunternehmen entsprechend abgeschleppt.

