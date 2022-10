Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch und Vandalismus

Prüm (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15.10.2022, 14:00 Uhr, bis Montagmorgen, 17.10.2022, 07:00 Uhr, kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen und Sachbeschädigungen im temporär errichteten Schulgebäudekomplex in der Wandalbertstraße.

Dabei wurden mehrere technische Gegenstände und Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Weiter wurden (Sach-) Gegenstände beschädigt.

Ebenfalls am Wochenende brachen bisher unbekannte Personen in einen Baucontainer ein, welcher in einem Baustellenbereich im Prümer Fuhrweg aufgestellt ist. Auch hier wurden Gegenstände entwendet.

Die Polizei Prüm bittet in beiden Fällen um mögliche Zeugenhinweise und um zukünftige Mitteilung, wenn sich in den genannten Bereichen - insbesondere in den Abend- und Nachtstunden - Personen bewegen, welche nicht zugeordnet werden können.

Email-Erreichbarkeit der PI Prüm: pipruem.dgl@polizei.rlp.de; telefonische Erreichbarkeit der PI Prüm: 06551-9420.

