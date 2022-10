POL-PDWIL: Mofa im Parkdeck in Brand gesetzt

Traben-Trarbach (ots) - Am Samstagmorgen, 15.10.22, vermutlich gegen 7:00 Uhr kam es in der Kordelstraße in Traben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Rückwärtsfahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein erheblicher ...

