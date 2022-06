Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.06.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ falsche Polizeibeamte ++ Fahrradkontrollen in Weener ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Emden - Am gestrigen Donnerstag wurde eine 87-jährige Frau Opfer eines Betruges durch falsche Polizeibeamte. Am Telefon wurde ihr gegenüber erklärt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. In der Folge übergab die Geschädigte 15.000 Euro in bar an die noch unbekannten Betrüger. Die Polizei bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit am Telefon. Bitte warnen Sie auch ältere Familienmitglieder und Bekannte vor dieser Masche. Die echte Polizei verlangt niemals Bargeld oder Wertsachen. Bei Zweifeln wenden Sie sich an ihre örtliche Dienststelle.

Weener - Die Polizei Weener führte am Donnerstag eine Schwerpunktkontrolle "Sicherheit im Radverkehr" durch. Hierbei wurden insbesondere die Schulwege mit einbezogen. Es wurden insgesamt 29 Verstöße festgestellt, davon am häufigsten das Befahren des Radweges auf der falschen Straßenseite.

Leer - Am 02.06.2022 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Pkw, Mitsubishi in schwarz, auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Osseweg. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie dann eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Ebenfalls am 02.06.2022 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf Borkum. Ein 12-jähriger läuft gegen 16:30 Uhr auf dem Rad-/Fußweg in der Reedestraße. Von hinten näherte sich eine noch unbekannte Beteiligte auf ihrem Pedelec und fährt gegen den Jungen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort, ohne die Feststellung ihrer Person zu ermöglichen. Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

