Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Polizei sucht Zeugen nach Streit - Stuhr, Verkehrsunfall auf Radweg ---

Diepholz (ots)

Syke - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Sonntag, 15.01.2023 gegen 16.30 Uhr, kam es am Bahnhof in Syke zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Rollstuhlfahrer und einem Busfahrer. Der 20-jährige Rollstuhlfahrer war mit dem Zug aus Bremen gekommen, am Bahnhof Syke ausgestiegen und wollte mit dem Bus weiterfahren. Der Busfahrer hatte den Rollstuhlfahrer zunächst über eine Rampe in den Bus einsteigen lassen. Nach einem kurzen Streit verweigerte er jedoch die Mitnahme des Rollstuhlfahrers und ließ ihn über die Rampe wieder aussteigen. Die Polizei Syke bittet Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof bzw. im Bus beobachtet haben oder vielleicht den Streit mit angehört haben, sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Weyhe - Brand

In Leeste, Pestalozzistraße, kam es gestern gegen 08.50 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Anschließend musste das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung noch belüftet werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kühlschrank die Ursache für den Brand. An dem leerstehenden Haus entstand leichter Sachschaden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Die selbe Seite des Radweges, aber in entgegengesetzter Richtung, an der Diepholzer Straße in Brinkum befuhren gestern gegen 13.50 Uhr eine 38-jährige Radfahrerin und ein 12-jähriger E-Roller Fahrer. Als sie dies wahrnahmen, wichen beide in die gleiche Richtung aus und kollidierten. Die 38-jährige Radfahrerin stand danach unter Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

