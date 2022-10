Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide/Ruhrort: Polizei warnt weiterhin vor Betrug per WhatsApp

Duisburg (ots)

Ping! Eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende jemand, der sich als Sohn oder Tochter ausgibt. Schnell ist das Vertrauen gewonnen und das vermeintliche Kind fragt, ob Rechnungen beglichen werden können. Der Ahnungslose überweist und schon sind die Ersparnisse weg.

So ging es am Mittwoch (12. Oktober) auch einer 82-jährigen Duisburgerin aus Hochheide. Sie fiel auf diesen miesen Trick herein, beglich drei Rechnungen und schon war das Geld in vierstelliger Höhe auf einem anderen Konto. Einen Tag später erstattete ein Senior (72) aus Ruhrort Anzeige, weil er ebenfalls solche Nachrichten erhalten hatte. Er hatte zum Glück nichts überwiesen.

Die Polizei warnt:

Gehen Sie unter keinen Umständen auf Geldforderungen der Trickbetrüger ein! Nehmen Sie über die Ihnen bekannte Handy- oder Festnetznummer Kontakt zu ihren Kindern auf! So können Sie Betrüger schnell entlarven.

Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche gibt es auch auf der Seite der Polizei Duisburg unter: https://duisburg.polizei.nrw/whatsbetrugmasche#:~:text=Die%20Polizei%20Duisburg%20warnt%20eindringlich,Festnetz%2C%20pers%C3%B6nlicher%20Kontakt)%20%C3%BCberpr%C3%BCfen

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell