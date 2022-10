Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Zwei Fußgängerinnen bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall auf der Lauerstraße sind am Mittwochnachmittag (12. Oktober, 17 Uhr) zwei Fußgängerinnen (22 und 27) verletzt worden - eine von ihnen schwer. Eine 22-jährige Autofahrerin war in Richtung Moers unterwegs, als sie in Höhe der Husemannstraße durch die tief stehende Sonne geblendet wurde. Vermutlich übersah sie dadurch die beiden Frauen, die gerade an der Fußgängerfurt die Lauerstraße überquerten. Die beiden Duisburgerinnen stießen gegen den Renault, fielen zu Boden und verletzten sich. Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand nicht. Rettungswagen brachten die beiden Fußgängerinnen in Krankenhäuser.

