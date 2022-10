Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Radfahrer gestürzt - Zeugen und Fahrer/Fahrerin eines blauen Kleinwagens gesucht

Duisburg (ots)

Ein 48-Jähriger kam am Dienstagmorgen (11. Oktober) zur Wache Buchholz und berichtete von einem Verkehrsunfall, bei dem er verletzt wurde. Der Duisburger schilderte den Beamten, dass er gegen 6:30 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, als ein Autofahrer an einer Kreuzung seine Vorfahrt missachtete und nach rechts in die Wacholderstraße abbog. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Nach seinen Angaben könnte es sich bei dem beteiligten Auto um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat 22 sucht den Fahrer oder die Fahrerin des blauen Pkw sowie Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

