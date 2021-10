Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 111 (Insel Usedom)

Heringsdorf (ots)

Am 22.10.2021 ereignete sich um 15:28 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Insel Usedom. Eine 21-jährige Fahrerin eines PKW Renault fuhr auf einen vorausfahrenden PKW Citroen auf. Dadurch kam der PKW Citroen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin und die Beifahrerin des Citroen erlitten schwere Verletzungen; zwei mitfahrende Kinder wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des Renault erlitt durch den Airbag leichte Verletzungen, die vor Ort ambulant behandelt wurden. Alle vier Verletzte aus dem Citroen kamen in eine Klinik. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch zwei Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die B 111 war zur Unfallaufnahme auf Höhe der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt, was zu entsprechendem Stau führte. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Stargarder Str. 6 17033 Neubrandenburg Tel.: +49 395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell