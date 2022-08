POL-WHV: Sachbeschädigung an zwei Autos

Wilhelmshaven (ots) - Einbrüche In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in Heppens ein. Es wurde eine rückwärtige Fensterscheibe eingeschlagen und so der Zutritt erlangt. Im Inneren wurde eine Innentür gewaltsam geöffnet, um schließlich im Büro nach Wertsachen zu suchen. Es wurde ein Tresor entwendet, der allerdings nur kirchliche Unterlagen und Arbeitsmittel enthielt. ...

